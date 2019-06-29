Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречуГазета.Ru вчера в 19:01

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик написал на своей странице твиттере.
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