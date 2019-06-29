Политика

Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен ЫномМосковский Комсомолец 03:11

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам G20 в Осаке, что получил благоприятный ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном 30 июня

ТАСС05:10

Трамп захотел встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Газета.Ru03:30

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Интерфакс01:30

Трамп заявил о благоприятном ответе КНДР по поводу возможной встречи

РИА Новости03:00

КНДР не получала предложения от США по поводу встречи лидеров стран на границе двух Корей

Эхо Москвы02:31

В МИД КНДР положительно оценили идею встречи Трампа с Ким Чен Ыном

RT на русском01:13

КНДР считает идею встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа «интересной»

Коммерсантъ02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Футболист Риксен в последний раз появился на публике

Вечеринка, которая прошла в шотландском отеле Go Glasgow Urban Hotel, стала последним публичным мероприятием, на котором появился бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
Обновлено в 05:41
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Футбол

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
Обновлено в 05:01
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов

Обновлено в 06:28
Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Общество

Зарплату российским учителям могут повысить

Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Борис Моисеев отдыхает в Юрмале

Обновлено в 02:12
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В эту субботу «желтые жилеты» протестуют против полицейского насилия

Ранее французское министерство внутренних дел заявило, что в столкновениях также пострадали свыше 1,7 тысячи полицейских и жандармов.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Игры

Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K

Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400

Обновлено в 01:32
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:01
Политика

Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа»

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.
Обновлено в 03:52
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney направился в Черное море, в субботу начав прохождение пролива Дарданеллы, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США.
Обновлено в 06:09
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное