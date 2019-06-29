Политика
Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен ЫномМосковский Комсомолец 03:11
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам G20 в Осаке, что получил благоприятный ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече.
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Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Футболист Риксен в последний раз появился на публике
Вечеринка, которая прошла в шотландском отеле Go Glasgow Urban Hotel, стала последним публичным мероприятием, на котором появился бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен.
Обновлено в 05:41
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Каррера может возглавить греческий ПАОК
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
Обновлено в 05:01
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов
Обновлено в 06:28
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации
Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Общество
Зарплату российским учителям могут повысить
Ставки педагогов нашей страны могут быть значительно повышены – об этом было рассказано Министром просвещения Ольгой Васильевой.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Борис Моисеев отдыхает в Юрмале
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В эту субботу «желтые жилеты» протестуют против полицейского насилия
Ранее французское министерство внутренних дел заявило, что в столкновениях также пострадали свыше 1,7 тысячи полицейских и жандармов.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Игры
Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K
Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Редактор FT рассказал о впечатлениях после интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Путин прокомментировал уголовное дело против основателя «Рольфа»
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает об уголовном деле в отношении основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, но запросит всю необходимую информацию.
Обновлено в 03:52
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США USS Carney направился в Черное море, в субботу начав прохождение пролива Дарданеллы, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США.
Обновлено в 06:09
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46