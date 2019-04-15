Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAXИзвестия 07:59
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
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Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 07:12
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Остановку работы специалисты объяснили высокой плотностью двадцатисантиметрового слоя дюрикраста, состоящего из слипшихся песчинок.
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Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
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Спорт
Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии
Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.
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Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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По словам футбольного агента, на уходе игрока из «красно-белого» клуба в зимнее трансферное окно настоял главный тренер Олег Кононов, а также советники президента команды.
Обновлено в 10:14
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Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Экономика
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Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
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Финансы
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В понедельник, 15 апреля, в третьем часу дня нетрезвый горожанин ворвался в Институт русской литературы РАН на набережной Макарова, также известный как Пушкинский Дом.
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Происшествия
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Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
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Обновлено в 06:50
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Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
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Музыка
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Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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