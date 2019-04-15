Политика

Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAXИзвестия 07:59

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
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Дональд Трамп
Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 07:12

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