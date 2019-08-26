с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб. Сотрудники Белого дома были в шоке от такого предложения.

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Авто Составлен топ-3 лучших кроссоверов для российского бездорожья Эксперты сайта «Автоновости дня» назвали лучшие машины данного типа, которые отлично демонстрируют себя на пересеченной местности.

Культура Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.

Происшествия Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.

Экономика Минпромторг проводит санкцопрос Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Политика Глава МИД Ирана посетил саммит «Большой семерки» Саммит G7 во Франции посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, 25 августа сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави в своем Twitter.

Политика Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8 Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Музыка Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.

Политика Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).

Политика Досрочное голосование стартовало на выборах губернатора Забайкалья Досрочное голосование для фермеров, чабанов, военных и жителей труднодоступных сёл началось на выборах губернатора Забайкальского края, сообщает 26 августа ТАСС со ссылкой на члена краевого избиркома Владимира Дмитриева.

Гаджеты «Экран-водопад» смартфона Vivo Nex 3 покрывает 99,6% площади лицевой панели Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал характеристики грядущего смартфона Vivo Nex 3, который будет оснащен дисплеем с сильно загнутыми по бокам сторонами — так называемым «экраном-водопадом».

Происшествия Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Недвижимость Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем Причиной «нестоличного» уровня цен в Колпино аналитики компании называют плохую транспортную доступность — отсутствие метро и сложности с развязками, что вынуждает местных жителей стоять в пробках или добираться в другие районы Петербурга на электричке.