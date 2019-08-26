с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Он неоднократно обращался к высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности с просьбой изучить данный вопрос, пишет портал Axios.

Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

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