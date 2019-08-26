Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомбBFM.ru 01:35
Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Он неоднократно обращался к высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности с просьбой изучить данный вопрос, пишет портал Axios.
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с чего всё началось
Как пишет портал Axios, в ходе закрытого брифинга американский лидер поинтересовался, почему нельзя использовать современное оружие для борьбы с капризами погоды.Российская газетавчера в 23:19
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Футбол
Экс-защитник «Динамо» вошёл в тренерский штаб «СКА-Хабаровск»
Обновлено в 06:24
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
Обновлено вчера в 20:50
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Реформы здравоохранения привели к обнищанию медиков
Увы,каждый раз оказывалось только хуже – «оптимизация» привела к тому,что попасть на приём к специалисту стало сложнее.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Зритель едва не попал под колеса автомобиля на Ралли Германии
Во время гонки на Ралли Германии зритель, который стоял на возвышении вдоль трассы, упал за ограждение, оказавшись на дороге в момент приближения норвежского пилота Мадса Остберга.
Обновлено 24 августа в 13:00
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Политика
Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заочно обратилась с предложением провести совместные дебаты к кандидату зарегистрированному, проректору Высшей школы экономики Валерии Касамаре, которую в стане оппозиционеров принято ассоциировать с властью.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море
Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.
Обновлено в 02:17
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Песков рассказал о губительных последствиях прекращения СНВ-3
По мнению Дмитрия Пескова, если не удастся достичь соглашения о продлении СНВ-3, то последствия для стратегической стабильности в мире будут, безусловно, губительными, это нанесет ей урон.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Культура
Ростов покинул фестиваль Bridge of Arts
В этом году международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts пройдет не в Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования
«Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.
Обновлено в 06:56
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Игры
Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275
Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.
Обновлено в 03:20
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Обновлено в 00:42