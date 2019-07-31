Лесные пожары
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаровREGNUM 16:42
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири. В свою очередь, российский лидер выразил Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомости17:03
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