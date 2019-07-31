с чего всё началось

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири. В свою очередь, российский лидер выразил Трампу искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке.

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

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