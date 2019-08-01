с чего всё началось

В ходе разговора глава Белого дома предложил российскому лидеру содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин ответил, что воспользуется предложением при необходимости и поблагодарил Трампа за предложение.

В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Политика Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Экономика Работающим пенсионерам России повысят пенсии С завтрашнего дня, 1 августа, впервые за последние три года в нашей стране проиндексируют пенсии пожилых граждан, которые не прекратили трудиться после наступления пенсионного возраста Пенсии работающим пенсионерам будут пересчитываться автоматически, никаких заявлений по этому поводу от них не ждут.

Армия и оружие Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала себя до похудения Мария Кожевникова "новым" снимком в Instagram решила замотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Экономика Предпенсионеры заинтересовали банки России Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.

Наука На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Здоровье На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Экономика Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.

Общество РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.

Политика Президент упростил получение автомобильных номеров Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Финансы Ставка по ипотеке в России снижается Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.

Политика Аккаунт посольства России в Сирии разблокировали в Twitter Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

Происшествия В батальоне пропал полк двигателей Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Коваленко, будучи должностным лицом, «злоупотребил должностными полномочиями из личной заинтересованности, желая приукрасить действительное положение в в/ч 93436 и создать мнимое благополучие, устно приказал своим бывшим заместителям списать с учета воинской части узлы и агрегаты автомобильной техники с целью сокрытия недостачи».

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.