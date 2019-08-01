Лесные пожары
В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и ТрампаREGNUM 00:09
В ходе разговора глава Белого дома предложил российскому лидеру содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин ответил, что воспользуется предложением при необходимости и поблагодарил Трампа за предложение.
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с чего всё началось
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого последний предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, сообщается на сайте Кремля.Ведомостивчера в 17:03
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