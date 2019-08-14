Политика
Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий ГонконгLenta.ru 01:55
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин может гуманно решить проблему Гонконга и предложил ему встречу. Соответствующий пост появился в Twitter.
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Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «гуманно и быстро», уверен Трамп
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