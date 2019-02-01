Политика
Трамп пожаловался на потерю огромных денег за время президентстваИзвестия 02:44
Президент США Дональд Трамп признался, что потерял огромные деньги с тех пор, как стал главой государства. Об этом он рассказал 31 января в интервью американской газете The New York Times.
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Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Кизляре загорелся торговый центр
Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
Обновлено в 00:30
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор за отказ компании от фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 02:55
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla
Компания Subaru уже на следующей неделе, 7 февраля, на мотор-шоу в Чикаго представит новое поколение седана Legacy.
Обновлено в 01:12
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея
Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Похищенная из Третьяковки картина Куинджи вернулась на выставку
Ранее эксперты решили, что состояние картины позволяет ей быть на выставке.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Финансы
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В байк-центре «Ночных волков» произошел пожар
МЧС сообщило о возгорании по адресу ул. Нижние Мневники, д. 110, где расположен байк-центр Александра Залдостанова «Ночные волки».
Обновлено в 02:32
Финансы
В России с 1 февраля вырос размер ряда социальных выплат
С 1 февраля в России увеличился размер некоторых социальных выплат.
Обновлено в 01:57
Экономика
Россияне увеличили траты на АЗС и питание
Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России
Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Экономика
Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ
Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
Обновлено вчера в 15:12
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:08
Общество
Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне
В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет.
Обновлено в 00:55
Общество
В Москве проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»
Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31