Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговлеRT на русском 16:39
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
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"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемы союзники Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай", - сказал Трамп в Вашингтоне, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.РИА Новости14:11
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Северная Корея захватила российское судно
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