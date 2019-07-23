"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики это так называемы союзники Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай", - сказал Трамп в Вашингтоне, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

с чего всё началось

Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

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