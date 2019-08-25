Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНРРБК 11:19
Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters. Однако, как уточнили в пресс-службе Белого дома, пожалел глава Соединенных Штатов не об эскалации торговой войны с Пекином.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
РИА Новости23 августа в 23:43
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с военным автомобилем
В Саратовской области военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:13
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ
Обновлено в 14:54
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Дизайнеры создали Lada XRAY кабриолет
В Сети был опубликован рендер кросс-кабриолета, созданного независимыми дизайнерами на базе Lada XRAY Cross.
Обновлено в 16:28
Экономика
Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны
Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Меркель назвала условие возвращения России в G8
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что условием для возвращения России в G7 является выполнение Минских соглашений.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12