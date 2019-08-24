Политика

Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНРРБК 11:19

Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters. Однако, как уточнили в пресс-службе Белого дома, пожалел глава Соединенных Штатов не об эскалации торговой войны с Пекином.
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