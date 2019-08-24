Политика
Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНРРБК 11:19
Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters. Однако, как уточнили в пресс-службе Белого дома, пожалел глава Соединенных Штатов не об эскалации торговой войны с Пекином.
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Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
РИА Новости23 августа в 23:43
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
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