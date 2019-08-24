Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает агентство Reuters. Однако, как уточнили в пресс-службе Белого дома, пожалел глава Соединенных Штатов не об эскалации торговой войны с Пекином.

Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

Политика Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

Футбол В Павловске проходит футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа» Сегодня актеры вышли на поле под фамилиями своих прототипов и в форме образца 1945-го года.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Гаджеты OnePlus презентовала дизайн модели смартфона 7T с необычной камерой 24 августа представлен новый дизайн смартфона OnePlus модели 7T с необычной тройной камерой.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево Жена Дмитрия Диброва прокомментировала ДТП с мотоциклом К слову, это уже не первая неприятность пары за последнее время.

Происшествия В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.

Кино Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Авто Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2 Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Происшествия Казаки избили россиянина в Геленджике В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Этони Ярда В заключительных раундах Энтони Ярд потерял все силы и не смог устоять от сильнейшего левого бокового Сергея, после пропущенного удара британец упал на настил ринга.

Политика Глава МИД Ирана прилетел в город проведения саммита G7 В Биаррице, где проходит саммит G7, приземлился самолет с делегацией из Ирана, передает Reuters.

Музыка Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.