Футбол
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧММатч ТВ 04:01
Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).
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Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»
Sports.ruвчера в 16:15
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