Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

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