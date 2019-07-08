Футбол

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧММатч ТВ 04:01

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).
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Трамп поздравил сборную США с победой на ЧМ. Ранее капитан американок раскритиковала президента

Sport24.ru04:49

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира

Чемпионат03:43

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Спорт-Экспресс03:27

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Матч ТВ04:01

Трамп поздравил сборную США с победой на чемпионате мира

Газета.Ru04:19

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

ProstoProSportвчера в 17:50

Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»

Sports.ruвчера в 16:15
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Футбол

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Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
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Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
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Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» создан для боя с умными машинами

На форуме «Армия-2019» посетители могли увидеть новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». В настоящее время идут его государственные испытания.
Обновлено в 05:20
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

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Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

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Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

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Обновлено в 01:18
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Происшествия

СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
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Саудовская авиакомпания отказалась от закупки Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В уральскую колонию пытались передать телефоны через квадрокоптер

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JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Спорт

Плющенко затравили за фото с двумя иномарками

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.
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Политика

Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

Обновлено в 05:36
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Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
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В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
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Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал два возможных места для строительства храма

Обновлено в 03:33
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Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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