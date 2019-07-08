Футбол

Трамп поздравил сборную США с победой на женском ЧМ по футболуРБК 05:39

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира по футболу. Политик прокомментировал результат финальной игры, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.
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Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

ProstoProSportвчера в 17:50

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира

Чемпионат03:43

Трамп поздравил сборную США с победой на чемпионате мира

Газета.Ru04:19

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Матч ТВ04:01

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

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Трамп поздравил сборную США с победой на ЧМ. Ранее капитан американок раскритиковала президента

Sport24.ru04:49

Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»

Sports.ruвчера в 16:15
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Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

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Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

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Спорт

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Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

В Facebook украинского главы государства Владимира Зеленского было опубликовано видеообращение, в котором он предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "чей Крым и кого там нет в Донбассе" на переговорах в Минске, передает ТАСС.
Обновлено в 06:11
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Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

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До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.
Обновлено в 07:16
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УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
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Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

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Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
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На развязке КАД с дорогой на Мурино на год перекроют полосу движения

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Кино

В Ярославле покажут кино для всей семьи

Кинофестиваль проходит в четырнадцатый раз, причем многие годы он "кочевал" по разным регионам России, но в последние три года по желанию принимающей стороны обосновался в Ярославле.
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Обновлено вчера в 13:58
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К счастью, сама природа подарила нам средство для успокоения нервов.
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Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
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Авто

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Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
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Евкуров стал заместителем Шойгу

О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
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