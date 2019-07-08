Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира по футболу. Политик прокомментировал результат финальной игры, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.

Трамп поздравил сборную США с победой на женском ЧМ по футболу

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