Футбол
Трамп поздравил сборную США с победой на женском ЧМ по футболуРБК 05:39
Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира по футболу. Политик прокомментировал результат финальной игры, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.
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Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»
Sports.ruвчера в 16:15
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