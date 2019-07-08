Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

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Политика Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Политика В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2» Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Общество Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Политика Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Здоровье Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.

Авто Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6 В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Экономика «Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.

Наука Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.