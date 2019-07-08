Футбол

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМSportbox.RU 04:01

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).
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Фанаты сборной США покрыли матом Трампа в прямом эфире Fox News

Газета.Ru04:19

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на чемпионате мира

Чемпионат03:43

Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Матч ТВ04:01

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

Спорт-Экспресс03:27

Дональд Трамп поздравил сборную США с победой на ЧМ, несмотря на «долбаный Белый дом»

Спорт день за днем04:28

Дональд Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМ

ProstoProSportвчера в 17:50

Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»

Sports.ruвчера в 16:15
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Политика

Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси

Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
Обновлено в 03:24
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Авто

Петербургский завод Nissan за 10 лет выпустил 370 тысяч автомобилей

Обновлено в 03:47
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Политика

Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".
Обновлено в 03:50
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Здоровье

Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции

Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:10
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского

Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Авто

Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей

Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Экономика

«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля

Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.
Обновлено в 03:53
Наука

Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно

Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено 05 июля в 14:00
Армия и оружие

В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

Обновлено в 03:13
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
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