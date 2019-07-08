Футбол
Трамп поздравил женскую сборную США с победой на ЧМSportbox.RU 04:01
Президент США Дональд Трамп поздравил женскую национальную команду с победой на чемпионате мира по футболу. В финальной матче американки победили команду Нидерландов (2:0).
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Дональд Трамп поздравил сборную США с победой на ЧМ, несмотря на «долбаный Белый дом»
Спорт день за днем04:28
Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»
Sports.ruвчера в 16:15
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Политика
Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси
Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
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Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
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Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
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Общество
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Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
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Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Политика
Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".
Обновлено в 03:50
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
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Россиянок с тяжелыми заболеваниями экстренно эвакуировали из Турции
Двух российских туристок экстренно доставили из Турции в Россию в тяжелом состоянии.
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Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
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Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского
Обновлено вчера в 07:50
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Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
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Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
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Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
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«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля
Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.
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Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено 05 июля в 14:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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