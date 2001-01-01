Политика
Трамп повысил тарифы на импорт из КитаяВести.Финанс 00:51
Торговая война вошла в острую стадию. США повысили тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд, как и обещал Трамп в прошлое воскресенье. Тарифы будут увеличены с 10% до 25%.
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Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой
Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Экономика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
Обновлено в 04:21
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Общество
BBC уволила ведущего за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Телеведущего Дэнни Бейкера уволили с канала BBC Radio 5 Live за сравнение сына принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Канал Mash сообщил о задержании своего журналиста
Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, проводившего расследование недавней катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс
Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Баскетбол
«Портленд» победил «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Денвер Наггетс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:35
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Авто
В Сети опубликованы первые снимки самого дорогого купе от BMW
Баварская компания готовится представить в конце июня свою новую модель — BMW 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 04:43
Политика
Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика
В Евросоюзе предложили ввести на востоке Украины международное правительство
С предложением создать в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходное международное правительство, которое бы проконтролировало бы проведение свободных выборов на данных территориях, выступила член внешнеполитического комитета Бундестага (Германия) от фракции Свободной демократической партии Рената Альт.
Обновлено в 05:27
Политика
Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским
Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times.
Обновлено в 03:33
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100
Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 04:42
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства
Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.
Обновлено 08 мая в 15:12