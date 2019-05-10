Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдКоммерсантъ 19:37

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Ранее в США вступили в силу новые тарифы на $200 млрд китайского экспорта.

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

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