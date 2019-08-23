Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из КитаяТАСС 17:40
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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Общество
Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов
В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров отпраздновал 45-летие в компании дочери
Марат Башаров отпраздновал 45-летие в компании дочери и близких друзей.
Обновлено в 16:16
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Путине
Обновлено вчера в 02:41
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
Обновлено в 14:58
Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
Обновлено в 14:28
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Авто
Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели
Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.
Обновлено в 02:25
Хоккей
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Путин и Медведев поздравили россиян с первой победой на Кубке мира
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили ярославскую команду "Локо" с победой над молодежной командой Канады в первом матче на Кубке мира по хоккею среди юниоров.
Обновлено в 15:30
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД
Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 15:20
Политика
США отозвали предложение о продаже Турции комплексов Patriot
Представители Госдепа сообщили, что предложение о покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot, которое США сделали Турции, больше недействительно.
Обновлено в 04:49
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Музыка
Шнуров стал самым богатым музыкантом России
Обновлено в 08:40
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:17
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Лося сбили на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45