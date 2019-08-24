Политика
Трамп ужесточил новые пошлины на товары из КитаяИнтерфакс 17:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР. "С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%".
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