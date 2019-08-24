с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

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Политика WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.

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Гаджеты Google рассказала о новой версии Android Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.

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