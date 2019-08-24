Политика
Трамп повысил пошлины на товары из КитаяТАСС вчера в 18:26
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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с чего всё началось
Как написал в своём микроблоге в Twitter Трам, его решение стало ответом на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объёмом $75 млрд в год.News.ruвчера в 20:15
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Происшествия
В Сочи экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено вчера в 09:56
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.
Обновлено в 02:10
Космос
«Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено 22 августа в 13:19
Политика
«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины
"Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана
За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Медики назвали шесть причин, провоцирующих пробуждение по ночам
Некоторые люди сильно страдают от частых ночных пробуждений, что решили объяснить медики.
Обновлено в 03:07
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Волонтеры под Екатеринбургом ищут пропавшего в лесу пожилого грибника
Мужчина отправился в лес в компании других грибников, однако обратно из леса не вышел. Житель Урала пропал еще 21 августа, передает Е1.
Обновлено вчера в 18:48
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено 22 августа в 13:23
Технологии
Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook
Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено вчера в 14:41
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Александр Самойленко рассказал о радостях отцовства
Летом текущего года у 55-летнего актера Александра Самойленко родился четвертый ребенок – долгожданная девочка, названная Евой.
Обновлено в 01:11
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Авто
Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России
Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Названа дата выхода первого трейлера шоу «Мандалорец» по «Звездным войнам»
Стало известно, когда фанаты «Звездных войн» смогут увидеть первый трейлер предстоящего сериала «Мандалорец».
Обновлено 22 августа в 07:29