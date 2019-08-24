Экономика
Трамп объявил об ответных пошлинах на товары из КитаяКоммерсантъ 17:36
Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд. Мера будет применена в ответ на действия Вашингтона, который также повышает тарифы. Господин Трамп раскритиковал решение Пекина и анонсировал новые пошлины.
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Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Обновлено в 12:45
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Могилевец пропустит матч с «Ростовом»
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
Обновлено в 10:37
Экономика
ФАС оштрафовала банк ВТБ за нарушения закона о рекламе
Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Обновлено в 11:19
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Общество
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю решат в сентябре
Правительство России учло мнения и сторонников, и противников введения в стране четырехдневной рабочей недели, и поручило Министерству труда и социальной защиты оценить степень влияния этого перехода на экономику страны и социальную сферу.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Россиян предупредили о риске смертельных лихорадок из-за комаров
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено вчера в 19:18
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД
Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».
Обновлено в 15:20
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Авто
Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором
Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
Обновлено в 01:21
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Космос
Самарская ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с роботом «Федором»
В четверг, 22 августа, с 6.38 мск. с космодрома Байконур, успешно стартовала ракета самарского производства "Союз 2.1а", с кораблем на котором находится робот "Федор".
Обновлено вчера в 00:50
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16