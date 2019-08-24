Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из КитаяТАСС 18:26
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Космос
80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019
Обновлено в 06:06
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке
Концертный директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал появившуюся в отечественных СМИ информацию о том, что у 48-летней Заворотнюк онкологическое заболевание.
Обновлено в 08:02
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Авто
В Сети вспомнили невероятный венгерский родстер на базе ВАЗ-2101
Невероятный родстер Arsenal Roadster в стиле 1920—1930-х годов, базой для которого стала LADA 1200 (экспортный вариант ВАЗ-2101), был разработан в 1980 году конструктором Фредериком Банком Солствадкертом и выпускался в Венгрии.
Обновлено в 04:00
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Обновлено в 06:03
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Технологии
У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом
Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Космос
Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Ндомбеле пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за повреждения
Обновлено в 11:05
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Кино
«Матрицу 4» снимет оператор «Храброго сердца» Джон Толл
Известно, что главные роли в «Матрице 4» вновь сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Съемки фильма стартуют в 2020 году.
Обновлено в 07:56
Кино
Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel
Обновлено в 18:17
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13