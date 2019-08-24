Экономика

Трамп повысил пошлины на товары из КитаяТАСС 18:26

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая

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Трамп объявил об ответных пошлинах на товары из Китая

Коммерсантъ17:36

Трамп сообщил об увеличении пошлин на товары из КНР выше запланированного

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Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

РБК17:14

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

ТАСС18:10
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В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
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Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
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Авто

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Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
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Экономика

В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
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Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Технологии

У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом

Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови.
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Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
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Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

Обновлено в 04:49
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Космос

Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС

Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Ндомбеле пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за повреждения

Обновлено в 11:05
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
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Армия и оружие

В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Музыка

В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»

Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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