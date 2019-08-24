Политика
Трамп повысил пошлины на товары из КитаяИзвестия 23 августа в 19:31
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
РИА Новости23 августа в 23:43
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 15:30
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Футбол
Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился 50-й результативной передачей в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории турнира.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
Самедов определится со своим будущим в ближайшее время
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.
Обновлено в 15:17
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
Обновлено в 15:06
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
Запуском ракет руководил лидер республики Ким Чен Ын Северная Корея заявила об успешном испытании новой пусковой установки, которая способна запускать сразу несколько ракет, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ
Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
В Вашингтоне не ожидают от Пекина ответных мер на повышение пошлин
Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Авто
Lada XRAY в образе кабриолета представили дизайнеры
Кабриолет выполнен на базе отечественного вседорожного хэчбека Lada XRAY.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Футбол
Тульский «Арсенал» открыл счет в игре с «Оренбургом»
На 24 минуте матча счет открыла тульская команда. Гол в ворота соперников забил Ломовицкий.
Обновлено в 14:59
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
Обновлено в 13:32