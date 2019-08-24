Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года. Об этом он написал в своем Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ответных мер Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США.

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Общество Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Футбол Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметился 50-й результативной передачей в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории турнира.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Армия и оружие Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

Футбол Самедов определится со своим будущим в ближайшее время Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Футбол Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“» Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.

Политика В США российский пулемет признали лучшим в мире В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.

Армия и оружие КНДР заявила об успешном испытании новой ракетной пусковой установки Запуском ракет руководил лидер республики Ким Чен Ын Северная Корея заявила об успешном испытании новой пусковой установки, которая способна запускать сразу несколько ракет, передает ТАСС.

Экономика Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика В Вашингтоне не ожидают от Пекина ответных мер на повышение пошлин Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая.

Авто Lada XRAY в образе кабриолета представили дизайнеры Кабриолет выполнен на базе отечественного вседорожного хэчбека Lada XRAY.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.