Политика

Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из КитаяRT на русском 23 августа в 18:03

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
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Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

РБК11:19

Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР

РИА Новости23 августа в 23:43

США повысят пошлины на китайские товары

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Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары

Эхо Москвывчера в 08:30

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Интерфаксвчера в 01:30

Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из КНР

RT на русскомвчера в 06:36

Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

ТАСС23 августа в 23:31
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов » в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:57
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Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram

Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
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Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
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Промоутер Ковалёва: «Сергей и Сауль Альварес хотят провести бой»

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Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
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Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Картина выйдет в прокат 10 ноября. Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Наука

Онлайн-игры развивают навыки многозадачности у пожилых людей

Ученые сделали вывод, что онлайн-игра тренировала гибкость ума и навыки многозадачности, что позволило пользователям старше 70 лет не только сохранить, но улучшить свои способности.
Обновлено вчера в 02:46
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Политика

На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол

Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Ростов» дожал «Рубин» в концовке встречи

"Ростов" обыграл "Рубин" в матче 7-го тура РПЛ. Встреча проходила под аккомпанемент тяжелой музыки.
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Здоровье

В Великобритании собака по запаху диагностировала рак у женщины

Обновлено в 13:20
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Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи

Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

В Норвегии признали стратегическое преимущество России в Арктике

Обновлено в 08:43
Происшествия

На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
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Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

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Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении.
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Авто

На тестах замечен прототип обновленного Volkswagen Transporter T7

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе

Обновлено 23 августа в 07:46
Наука

Найден способ увидеть ход химических реакций на молекулярном уровне

Обновлено 23 августа в 05:00
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
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