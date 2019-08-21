Политика

Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке ГренландииРБК 14:42

Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg. По мнению Трампа, у главы датского правительства не было права так неуважительно разговаривать с президентом Соединенных Штатов.
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