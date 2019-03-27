Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять летИзвестия вчера в 23:16
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
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Стратегия Белого дома — вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Первая женщина и следующий мужчина на поверхности Луны будут американскими астронавтами, отправленными с помощью американских ракет с американской земли.
— Майк Пенс, американский политикРБК вчера в 21:15
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Пенс заявил о необходимости высадить американцев на Луну в течение пяти лет
RT на русскомвчера в 21:17
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
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