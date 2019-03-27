Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срокРИА Новости 18:17
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Стратегия Белого дома — вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Первая женщина и следующий мужчина на поверхности Луны будут американскими астронавтами, отправленными с помощью американских ракет с американской земли.
— Майк Пенс, американский политикРБК 21:15
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