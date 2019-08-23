«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

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