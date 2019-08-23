Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из КитаяРБК 13:11

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
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В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
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На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

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Рынок нефти оправляется от шока после ответа Китая на пошлины США

Нефть марки Brent восстановилась до $59 за баррель через несколько часов после объявления Китая об ответных пошлинах на товары из США, 23 августа передает агентство Reuters.
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