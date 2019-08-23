Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из КитаяРБК 13:11
Трамп пообещал, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины. Президент США также приказал американским компаниям, ведущим доставку товаров из Китая, включая FedEx, Amazon и UPS, досматривать все грузы на предмет наличия фентанила (опиоидного препарата) из Китая.
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