Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из КитаяРБК 13:11
Трамп пообещал, что в ближайшее время даст ответ на новые китайские пошлины. Президент США также приказал американским компаниям, ведущим доставку товаров из Китая, включая FedEx, Amazon и UPS, досматривать все грузы на предмет наличия фентанила (опиоидного препарата) из Китая.
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Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
Обновлено в 12:39
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Александр Петров отправился с новой девушкой в путешествие
Александр Петров и Стася Милославская продолжают скрывать отношения.
Обновлено в 12:00
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31