Трамп потребовал от России уйти из ВенесуэлыИнтерфакс 11:55

Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg. По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в Овальном кабинете в Белом доме.

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Политика МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».

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