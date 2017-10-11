Политика

Трамп потребовал от России уйти из ВенесуэлыИнтерфакс 11:55

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg. По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в Овальном кабинете в Белом доме.
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Майк Пенс
Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира.
— Майк Пенс, американский политикPravda.Ru 12:49

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Трамп потребовал, чтобы Россия «ушла» из Венесуэлы

Газета.Ru13:02

Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»

RT на русском13:41

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

РИА Новости12:29

Трамп резко высказался о присутствии русских в Венесуэле

Вести.Ru12:42

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Интерфакс11:55

Трамп: США рассмотрят все средства, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы

ТАСС11:52

Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

РБК11:42
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Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено в 12:07
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Футбол

Опубликовано расписание Международного кубка чемпионов

Стало известно расписание игр Международного кубка чемпионов-2019, который пройдет с 16 июля по 10 августа.
Обновлено в 11:13
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия

СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании

Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено в 12:56
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Кино

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления

Обновлено вчера в 14:58
Культура

Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров

Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Игры

Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands

Обновлено в 09:16
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