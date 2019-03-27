Трамп потребовал от России уйти из ВенесуэлыИнтерфакс вчера в 11:55

Сегодня мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро, поддержать Хуана Гуайдо и оставаться на стороне наций всего континента до восстановления свободы.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg. По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в Овальном кабинете в Белом доме.

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

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