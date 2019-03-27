Политика

Трамп призвал Россию уйти из ВенесуэлыИзвестия 11:48

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы. Он добавил, что американская администрация будет использовать все возможности, чтоб этого добиться. «Россия должна уйти», — цитирует Трампа «РИА Новости».
Читать в источнике
Майк Пенс
Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира.
— Майк Пенс, американский политикPravda.Ru 12:49

Подробнее о событии

Как Белый дом призывает Россию покинуть Венесуэлу

RT на русском16:44

Трамп резко высказался о присутствии русских в Венесуэле

Вести.Ru12:42

Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

РБК11:42

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Интерфакс11:55

Трамп: США рассмотрят все средства, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы

ТАСС11:52

Трамп потребовал, чтобы Россия «ушла» из Венесуэлы

Газета.Ru13:02

В США оценили траты на поднятие Венесуэлы

Lenta.ru13:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»

Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов

Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Кёльне найдена авиабомба. Эвакуированы более двух тысяч человек

Обновлено в 14:44
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия

СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании

Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено в 11:37
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Гаджеты

В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 10:57
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Шесть мощных взрывов в центре украинского города попали на видео

Обновлено в 17:30
Происшествия

Пожар на заводе на севере Петербурга локализован

Спасатели локализовали в среду вечером пожар на территории завода на Сердобольской улице в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС города.
Обновлено в 15:45
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

Британские депутаты одобрили новые даты Brexit

Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Музыка

Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде

Обновлено в 15:24
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Политика

Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку

Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес

Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.
Обновлено в 06:38
Футбол

Женщину-арбитра в Аргентине облили кипятком во время матча

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Спорт

МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи

27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракет

Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Спортивный журналист Рафаэл Хензел, выживший при крушении самолёта с игроками «Шапекоэнсе» в 2016 году, скончался в возрасте 45 лет.
Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное