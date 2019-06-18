Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) раскрыть источник из-за материала об активизации кибератак США на российские электросети.РБКвчера в 22:44
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Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
Коммерсантъвчера в 23:01
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
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Происшествия
Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Общество
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Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
Обновлено в 03:22
Футбол
Сарри хочет видеть в «Ювентусе» Маркиньоса и Икарди
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет в следующем сезоне видеть в рядах своей команды защитника «ПСЖ» Маркиньоса и форварда «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 00:29
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек
Обновлено 16 июня в 04:54
Происшествия
В Петербурге юному фигуристу проломили голову на катке
Обновлено в 03:27
Хоккей
Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
Обновлено в 03:00
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 09:05
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов
Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.
Обновлено в 03:24
Политика
Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
Обновлено в 00:01
Музыка
Киану Ривз может принять участие в записи саундтрека к Cyberpunk 2077
Киану Ривз может исполнить несколько песен для саундтрека Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35