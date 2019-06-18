Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

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