Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) раскрыть источник из-за материала об активизации кибератак США на российские электросети.РБКвчера в 22:44
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Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
Коммерсантъвчера в 23:01
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
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Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Энергетика
Козак проверил сообщения о росте цен на бензин
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
Семак рассказал Урганту о своем решении стать веганом
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своем решении стать веганом в эфире развлекательного шоу известного российского телеведущего Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США
О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 02:05
Театры
Фестиваль SOLO представит строителлинг-спектакль об Анне Карениной
На XII Московском международном фестивале моноспектаклей SOLO представят спектакль Марины Васильевой и Алексея Розина «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Коренина».
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400
Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 02:11
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
ЖКХ
Названы освобожденные от взносов на капремонт льготники
Освобождены они и от платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено вчера в 13:18
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Авто
Представили обновлённый электрокар Renault Zoe
Компания Renault обновила свой городской электромобиль Zoe, оснастив его более мощным мотором.
Обновлено в 01:49