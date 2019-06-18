Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

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Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика На Украину прибыл новый поверенный в делах США Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.

Армия и оружие Американцы обсуждают идею нанести авиаудар по Ирану Газета The Jerusalem Post сообщает о том, что ей удалось узнать о планах США нанести авиаудар по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Происшествия Шестун перерезал себе вены прямо во время судебного заседания Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун перерезал себе вены на левой руке прямо во время судебного процесса, начавшегося в десять утра в 253-м Гарнизонном военном суде.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

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Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Армия и оружие В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.

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Экономика Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.

Политика Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин Выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.

Кино В Петербурге стартовал фестиваль турецкого кино В Петербурге стартовали Дни турецкого кино. Фестиваль проходит в рамках Года культуры и туризма Россия - Турция.

Общество КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.