Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) раскрыть источник из-за материала об активизации кибератак США на российские электросети.РБКвчера в 22:44
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Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
Коммерсантъвчера в 23:01
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самые дорогие землевладения России
Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика
ДНР уличила Зеленского в недальновидности
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Американцы обсуждают идею нанести авиаудар по Ирану
Газета The Jerusalem Post сообщает о том, что ей удалось узнать о планах США нанести авиаудар по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Шестун перерезал себе вены прямо во время судебного заседания
Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун перерезал себе вены на левой руке прямо во время судебного процесса, начавшегося в десять утра в 253-м Гарнизонном военном суде.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий
Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:11
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
Обновлено в 04:45
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Политика
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.
Обновлено в 03:41
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Кино
В Петербурге стартовал фестиваль турецкого кино
В Петербурге стартовали Дни турецкого кино. Фестиваль проходит в рамках Года культуры и туризма Россия - Турция.
Обновлено в 01:17
Общество
КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Обновлено в 04:18
Музыка
У фронтмена Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31