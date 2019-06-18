Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
Коммерсантъвчера в 23:01
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером
В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду
Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено вчера в 20:14
Технологии
CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли
Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России до 1,2%
Международное рейтинговое агентство Fitch в июньском отчете ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5%. Оценку роста ВВП России снизили из-за резкого замедления роста в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова
По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития
Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Зеленский выступил за ужесточение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено вчера в 12:11
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58