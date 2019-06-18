Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на РоссиюRT на русском вчера в 22:53

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
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Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных об атаках на РФ

Газета.Ruвчера в 23:02

Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию

Коммерсантъвчера в 23:01

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

RT на русскомвчера в 22:53

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники в статье о кибератаках против РФ

Интерфаксвчера в 22:51

Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках на Россию

РБКвчера в 22:44

Журналист NYT сообщил о скорой отставке директора по России Совета нацбезопасности США

ТАССвчера в 23:34

Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о планах кибератаках на РФ

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Футбол

Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе

Обновлено вчера в 13:40
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено вчера в 20:14
Технологии

CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли

Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России до 1,2%

Международное рейтинговое агентство Fitch в июньском отчете ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5%. Оценку роста ВВП России снизили из-за резкого замедления роста в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития

Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21
Политика

Зеленский выступил за ужесточение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»

Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено вчера в 12:11
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол

Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»

Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
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