Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru 16:56

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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The Guardian: Россия стала причиной ссоры Трампа с лидерами G7

URA.Ru18:10

СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 по вопросу приглашения России

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СМИ рассказали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Известия16:47

СМИ сообщили о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

РИА Новости17:11

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Lenta.ru16:56

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360°17:22

Guardian узнала о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

РБК16:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
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В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции

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Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

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В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали

Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
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Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Обновлено в 06:33
Футбол

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
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Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

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Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

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Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры

35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
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Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Как продать свою идею руководству

Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
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