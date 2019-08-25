с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Музыка Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Общество Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Минсельхоз решил забрать у бизнеса 4,8 млн га неиспользуемых земель Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей 4,8 млн га неиспользуемых земель и снова ввести их в оборот, чтобы выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта.

Общество В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Наука Высокоточный «клеточный термометр» измеряет температуру живых клеток Внутриклеточная температура является ключевым параметром для живой клетки, поскольку обусловливает скорость протекания биохимических реакций.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.

Технологии В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции По расчетам экспертов, установленная солнечная электростанция может обеспечить автономную и бесперебойную работу (от 6 до 24 часов, в зависимости от нагрузки) важнейших объектов в заповеднике «Кивач».

Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Шоу-бизнес Марию Кожевникову заподозрили в беременности Поклонники заподозрили четвертую беременность у актрисы Марии Кожевниковой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова планирует рожать в сентябре Комментируя кадр, Решетова утверждает, что находится на восьмом месяце беременности.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Экономика Власти Сахалинской области предлагают снизить транспортный налог на 30% Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил снизить на 30% налог для всех владельцев легковых автомобилей в регионе.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Шоу-бизнес Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко Рынска заявила в Facebook, что «не уследила» за супругом и теперь страдает от депрессии, но сообщила, что теперь у нее «с Игорем будет ребенок» – «здоровая девочка», если «судить по супер-прогрессивным скринингам».

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Футбол «ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекорд Парижане забивают хотя бы один гол на протяжении 41 матча в Лиге 1. После 3 туров Лиги 1 "ПСЖ" набрал 6 очков и занимает 3-е место.