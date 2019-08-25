Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru 16:56

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian
 со ссылкой на дипломатические источники.
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