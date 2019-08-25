Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru 16:56
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Перелицованный Honda CR-V начнет продаваться этой осенью
Стоит отметить, что новое творение из Японии считается перелицованной модификацией сверхпопулярного кросса Honda CR-V нынешнего поколения.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Музыка
Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого
Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева мечтает стать певцом
Сергей Лазарев, как любой другой родитель, обожает свой пятилетнего сына Никиту.
Обновлено в 18:47
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Кино
Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие»
Компания Netflix опубликовала первый ролик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 01:30
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Технологии
Зарубежные партнеры заинтересовались российской космической медициной
"Существует еще один интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, так называемая космическая медицина", - отметили в корпорации.
Обновлено в 18:17
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подтвердил, что ЦАХАЛ и впрямь сорвала планы иранских военных по нанесению удара по Израилю.
Обновлено в 04:33
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Фото виллы Гарри и Меган на Ибице появились в Сети
Стало известно, как выглядит вилла принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где королевская семья отметила день рождения герцогини Сассекской.
Обновлено в 12:17
Политика
В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два раза
Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
Обновлено в 12:35
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
Обновлено в 16:52
Политика
Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом».
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52