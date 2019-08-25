Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru вчера в 16:56

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian
 со ссылкой на дипломатические источники.
Известиявчера в 16:47

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Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новостивчера в 22:50

Guardian узнала о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

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РФ стала яблоком раздора между Трампом и лидерами G7

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Телеканал 360°вчера в 17:22

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Lenta.ruвчера в 16:56

Дональд Трамп поспорил с лидерами «Большой семёрки» по поводу возвращения России в группу

Эхо Москвы01:31
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Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках

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Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
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Обновлено вчера в 20:30
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Обновлено в 02:31
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Обновлено в 01:25
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

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Обновлено вчера в 06:23
Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Обновлено вчера в 06:33
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

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Обновлено 24 августа в 08:32
Общество

В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак

В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
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Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
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Обновлено в 01:22
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Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

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Обновлено в 01:57
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

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Небольшой животик, появившийся у актрисы, стал поводом для слухов о скором прибавлении в семье Аглаи.
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Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено вчера в 14:36
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Обновлено вчера в 10:48
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Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
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Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
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Происшествия

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Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
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В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».
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