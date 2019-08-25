с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Экономика Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Финансы Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Политика Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Общество В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.

Энергетика Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Футбол Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Шоу-бизнес У Аглаи Шиловской стал заметен округлившийся живот Небольшой животик, появившийся у актрисы, стал поводом для слухов о скором прибавлении в семье Аглаи.

Армия и оружие Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.

Политика Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

Происшествия Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Происшествия Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.