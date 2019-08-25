с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Финансы Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.

Происшествия В Омске почти на сутки задержан рейс до Анапы По данным расписания, имеющемся на сайте омского аэропорта, самолет из Якутска должен был приземлиться в Омске в 10:20, а через два часа – полететь в Анапу.

Космос «Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».

Политика Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Культура Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Происшествия В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся прямо со службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.

Происшествия В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Политика Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Общество Россияне назвали свои главные страхи Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.

Политика Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Здоровье Генетик рассказала, почему волгоградцы не могут выбрать пол ребенка Недавно в семье волгоградцев Галац родился мальчик. Ксения и Александр растят четырех дочек и теперь стали родителями мальчика.

Происшествия Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.

Политика Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Происшествия NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.

Политика СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Общество Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности «Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.