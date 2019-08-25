Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru вчера в 16:56
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.Известиявчера в 16:47
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Происшествия
У Цветного бульвара в Тюмени ночью сбили двух девушек
Обновлено в 00:31
Финансы
Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках
Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.
Обновлено 23 августа в 03:52
Происшествия
В Омске почти на сутки задержан рейс до Анапы
По данным расписания, имеющемся на сайте омского аэропорта, самолет из Якутска должен был приземлиться в Омске в 10:20, а через два часа – полететь в Анапу.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье
К чему может привести употребление льна, рассказали медики
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся прямо со службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США
Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
Обновлено в 00:12
Политика
Кравчук рассказал, как референдум повлиял на признание Украины в мире
Украину не признало ни одно государство в мире, когда она объявила о независимости, однако ситуация изменилась после референдума в 1991 году, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 110 тысяч человек
Митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова собрал 110 тысяч гостей.
Обновлено 24 августа в 11:27
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено 24 августа в 05:25
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Здоровье
Генетик рассказала, почему волгоградцы не могут выбрать пол ребенка
Недавно в семье волгоградцев Галац родился мальчик. Ксения и Александр растят четырех дочек и теперь стали родителями мальчика.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной
Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Футбол
«Манчестер Сити» благодаря дублю Агуэро победил «Борнмут» в АПЛ
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено 24 августа в 14:23
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено 24 августа в 23:30
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании
В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания строительной компании «Мостобуд».
Обновлено в 00:19