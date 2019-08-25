Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru 16:56
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.Известия16:47
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Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
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Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».
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Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
Как продать свою идею руководству
Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено в 17:49
Авто
Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach
Официальные цены на российские автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж», назвали представители компании во время открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, передает корреспондент Autonews.ru.
Обновлено 23 августа в 05:27
Шоу-бизнес
Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети
В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 22:53
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
Обновлено в 23:08
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Наука
Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму
По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено в 09:45
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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