с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Космос Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Происшествия В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Политика СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Авто В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш» Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».

Технологии Как продать свою идею руководству Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.

Авто Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach Официальные цены на российские автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж», назвали представители компании во время открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, передает корреспондент Autonews.ru.

Шоу-бизнес Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.

Культура Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Здоровье Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Наука Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.