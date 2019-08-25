Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииLenta.ru 16:56

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России, пишет The Guardian
 со ссылкой на дипломатические источники.
Известия16:47

Подробнее о событии

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новости22:50

РФ явилась ядром раздора между Трампом и лидерами G7

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Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

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Эхо Москвы21:03

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360°17:22

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Lenta.ru16:56

Guardian узнала о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

РБК16:16
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Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля

Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
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Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок

Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.
Обновлено в 08:30
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Политика

Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».
Обновлено в 13:52
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании

Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика

СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Авто

В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Космос

Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября

Обновлено вчера в 14:51
Технологии

Как продать свою идею руководству

Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено в 17:49
Авто

Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach

Официальные цены на российские автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж», назвали представители компании во время открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, передает корреспондент Autonews.ru.
Обновлено 23 августа в 05:27
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети

В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 22:53
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Культура

Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года

Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Обновлено вчера в 03:03
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
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Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Финансы

Токийская биржа открылась сильным падением

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Наука

Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму

По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено в 09:45
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
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