с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.

Экономика Glorax Development купил землю РЖД на Лиговском проспекте Петербургский застройщик Glorax Development купила земельный участок РЖД на Лиговском проспекте.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Общество Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекречен на страницах журнала Иностранное издание Kurdistan Automotive Blog опубликовало сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения.

Происшествия Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.

Футбол «Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Общество Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7 Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Политика В Литве предсказали «ядерную гибель» Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.

Технологии Команда «Гида по сибирской кухне» наградила участников второго выпуска Команда Гида по сибирской кухне посетила каждый ресторан, который представил блюдо в новом выпуске.

Происшествия В Литве задержали российских пограничников По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.

Происшествия Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

Политика Китай выступил против эскалации торговой войны с США Власти Китая выступают против эскалации торговой войны с Соединенными Штатами и готовы к диалогу с Вашингтоном по устранению торговых противоречий, заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Армия и оружие Танкер KC-46A впервые заправил одновременно четыре самолета Во время испытаний танкер KC-46A передал четырем истребителям 6,3 тонны топлива.1,8 тонны были переданы двум истребителям F/A-18E/F Super Hornet с использованием систем «шланг-конус» на левой и правой консолях крыла, 2,3 тонны — истребителю F/A-18 с помощью системы «шланг-конус» под центропланом и 2,3 тонны — истребителю F-16 Fighting Falcon с помощью заправочной штанги в хвостовой части.

Общество Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.

Общество Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.