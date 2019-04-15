Политика

Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAXBFM.ru 10:46

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter посоветовал компании Boeing не только устранить неполадки, ставшие причиной катастроф самолетов Boeing 737 MAX, но и изменить само название этой модели.
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Дональд Трамп
Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 07:12

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Трамп предложил провести ребрендинг самолета Boeing 737 MAX

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