Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit. «Я бы не платил», — отметил Трамп.
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Президент США Дональд Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с «Брекситом», сообщает газета The Sunday Times
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Почему Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

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