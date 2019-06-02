Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit. «Я бы не платил», — отметил Трамп.

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

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Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

Космос Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник» Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник», передает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.

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Происшествия В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.

Экономика Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь X5 Retail Group может приступить к созданию smart kitchen в Петербурге к началу 2020 года.

Шоу-бизнес Дети Александра Малинина устроили пикник для своих родителей Дети отечественного артиста Александра Малинина устроили пикник для своих родителей. Они замариновали шашлыки с овощами для гриль-вечеринки.

Происшествия Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Технологии Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Политика Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.

Шоу-бизнес 32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.

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Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».