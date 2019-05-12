Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости вчера в 18:49

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Происшествия Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.

Армия и оружие ВВС США ищут альтернативу российским РД-180 ВВС США ищут способы отказаться от двигательных систем «несоюзнического производства», в том числе российских РД-180.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Политика В Литве проходят президентские выборы В Литве сегодня проходят выборы президента республики.

Общество Сицилийский городок предлагает дома за один евро Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.

Здоровье Вологжанам расскажут о лечении сосудов и опасных родинках В среду, 15 мая, вологжане смогут задать вопросы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте заведующему терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаилу Самойлову.

Хоккей Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.

Общество Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки «Голоса» Канал отмечает, что таким образом можно сделать вывод, что Ян Абрамов подозревает, что результаты расследования могут быть негативными для его семьи.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Происшествия В Крыму на затонувшем корабле нашли картину Айвазовского Пароход "Генерал Коцебу" затонул более сотни лет назад у берегов Крыма.

Шоу-бизнес Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.

Общество Le Figaro (Франция): когда добродетельные феминистки запрещают сказки (Le Figaro) В книге «Польза от волшебства» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) показал всю пользу воздействия сказок на формирование юных умов: они показывают, с какими сложностями можно столкнуться в жизни, и как можно их преодолеть.

Авто Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.

Общество Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.

Происшествия Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.

Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.

Единоборства UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.