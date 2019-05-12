Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости вчера в 18:49
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах
Обновлено в 07:20
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Политика
Глава Генштаба Украины заявил о взломе его страницы в Facebook
Хакеры взломали Facebook-аккаунт главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Об этом он сам сообщил в социальной сети.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Театры
В Тамбове стартовал фестиваль имени Рыбакова
Фестиваль имени Рыбакова начали проводить в Тамбовской области с 2007 года.
Обновлено в 06:04
Здоровье
В больнице №3 Волгограда апробируют экзоскелетную реабилитацию
По данным пресс-службы областной администрации, 11 пациентов прошли курс экзоскелетной реабилитации.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье
Обновлено в 05:46
Футбол
ФИФА может наказать «Валенсию» и «Вильярреал» запретом на трансферы
ФИФА может запретить трансферы "Валенсии" и "Вильярреалу", информирует Marca. Решение будет принято после окончания расследования.
Обновлено в 07:27
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57