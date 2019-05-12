Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости вчера в 18:49

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Трамп призвал Китай не дожидаться выборов и заключить с США торговую сделку

Коммерсантъвчера в 19:52

Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку

Интерфаксвчера в 19:23

Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой до выборов в 2020-м

РБКвчера в 19:15

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Газета.Ruвчера в 19:05

Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку

ТАССвчера в 18:56

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

РИА Новостивчера в 18:49
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Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
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Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
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В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
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Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
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Обновлено вчера в 15:18
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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
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Фестиваль имени Рыбакова начали проводить в Тамбовской области с 2007 года.
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По данным пресс-службы областной администрации, 11 пациентов прошли курс экзоскелетной реабилитации.
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Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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