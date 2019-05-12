Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости 18:49
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Читать в источнике
Оценить
Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 19:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено в 03:18
Космос
Ученые NASA готовятся к новым полетам на Луну
Обновлено в 13:53
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Обновлено в 10:15
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Общество
Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Армия Сирии ликвидировала более 40 боевиков в провинции Хама
Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама, были убиты более 40 членов экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:59
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Спорт
Роглич выиграл первый этап «Джиро д’Италия», Сиваков стал 28-м
Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем первого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» — индивидуальную гонку с раздельного старта на 8 км. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из команды INEOS, отставший от победителя на 1 минуту и 1 секунду.
Обновлено в 14:24
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить
Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество
Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами
Речь идёт о сумках, снабжённых гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей.
Обновлено в 06:44
Технологии
Эффективно ли проверять микроволновку на излучение с помощью телефона?
Считается, что телефон зазвонит только в случае, если микроволновка опасна для здоровья, проходящий телефонный сигнал якобы станет доказательством того, что она «фонит», а ее экран пропускает вредное излучение.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15