Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости 18:49

Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ.

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Технологии В США предложили строить дома методом 3D-печати Компания Fuseproject, занимающаяся промышленным дизайном, представила проект деревни, дома в которой будут построены методом 3D-печати.

Наука В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Общество Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Армия и оружие Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Здоровье Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.

Общество Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.

Общество Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Авто Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.

Наука Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.

Общество Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Культура Умер актер Клемент фон Франкенстайн Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Транспорт В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.