Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости 18:49
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 19:16
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Наука
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Общество
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Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
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Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
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Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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