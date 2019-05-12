Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости 18:49

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Дональд Трамп
Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 19:16

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